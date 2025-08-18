TEMAS DE HOY:
Uno decide

Simpatizantes de Rodrigo Paz se congregan en El Prado en espera de su discurso

El candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) alcanzó lideró los resultados del conteo rápido con el 31.6%.

Naira Menacho

17/08/2025 21:26

Foto: Red Uno de Bolivia.
Bolivia

Escuchar esta nota

Luego de que se dieron a conocer los resultados del conteo rápido de la Red Uno, realizado de las elecciones generales 2025 al 95% de la votación, que dieron a Rodrigo Paz, el primer lugar con un 31.6%, la población salió a las calles de La Paz para reunirse y esperar las palabras del candidato.

El punto de encuentro de los simpatizantes de PDC fue El Prado.

Según los representantes del PDC, el candidato, se dirigirá a la población para dar sus impresiones de los resultados del primero conteo rápido.

Los asistentes se mostraron emocionados e incluso algunos llegaron a las lágrimas al indicar que no les extrañaba los resultados.

“Ya se veía venir esto, porque Rodrigo es el único candidato que en los últimos 4 años ha visitado más de 220 municipios de Bolivia. El empezó silenciosamente y con sus propios recursos y ese esfuerzo se ve reconocido”, afirmó uno de los simpatizantes.

 

