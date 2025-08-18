Simpatizantes de Rodrigo Paz se congregan en El Prado en espera de su discurso

Luego de que se dieron a conocer los resultados del conteo rápido de la Red Uno, realizado de las elecciones generales 2025 al 95% de la votación, que dieron a Rodrigo Paz, el primer lugar con un 31.6%, la población salió a las calles de La Paz para reunirse y esperar las palabras del candidato.

El punto de encuentro de los simpatizantes de PDC fue El Prado.

Según los representantes del PDC, el candidato, se dirigirá a la población para dar sus impresiones de los resultados del primero conteo rápido.

Los asistentes se mostraron emocionados e incluso algunos llegaron a las lágrimas al indicar que no les extrañaba los resultados.

“Ya se veía venir esto, porque Rodrigo es el único candidato que en los últimos 4 años ha visitado más de 220 municipios de Bolivia. El empezó silenciosamente y con sus propios recursos y ese esfuerzo se ve reconocido”, afirmó uno de los simpatizantes.

