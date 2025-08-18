“Lo ven como el emergente”: Santistevan dice que voto por Rodrigo Paz es en rechazo a 20 años de poder

Tras que Red Uno diera a conocer los resultados del conteo rápido al 95%, donde el candidato Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiana (PDC) logró el 31,6% y Jorge Tuto Quiroga de Alianza Libre (AL) con el 27,1%, los analistas consideran que el voto del boliviano “fue un rechazo a los partidos tradicionales”.

Para el analista político, José Luis Santistevan, la votación no fue una sorpresa, debido a que no hay una victoria de algunos partidos políticos, y se trata “de una molestia del ciudadano en contra de los mismos de siempre”.

“La realidad contrasta totalmente con un rechazo absoluto de haber gobernado el país por 20 años”, decía Santiestevan.​

Para Santiestevan, el ciudadano eligió al primer candidato a presidente de “toda la partidocracia”, y mencionó que superó a Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa.

“Ahí vemos un emergente frente a alguien de la tradición, la gente lo está interpretando como si fuera el excluido, el que no tiene recursos”.​​​​​​​​

De acuerdo a los resultados preliminares, se establecería una segunda vuelta entre el Partido Demócrata Cristiano de Rodrigo Paz y Alianza Libre de Jorge Tuto Quiroga.

