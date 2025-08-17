Tenían órdenes de apremio: Policía aprehendió a cuatro sujetos luego de que votaron en Chuquisaca

El comandante departamental de la Policía en Chuquisaca, coronel Juan Román Peña, informó sobre el cumplimiento de órdenes de aprehensión en contra de cuatro ciudadanos, tres de ellos por diversos delitos y uno por falta de pago de asistencia familiar.

Las aprehensiones se hicieron efectivas después de que los ciudadanos emitieron sus votos.

“El comando departamental, siguiendo la orden de operaciones para el resguardo de recintos electorales, entre las actividades se han realizado la ejecución de mandamientos de aprehensión librados por la autoridad competente, por violación, violencia intrafamiliar, robo agravado y asistencia familiar”, señaló el jefe policial.

La autoridad detalló que ninguna persona fue aprehendida por delitos electorales y que la jornada se vivió con normalidad.

Por otra parte, reportaron la retención de dos motocicletas y un vehículo de cuatro ruedas.

