Sirepre: ¡Atención! Estos son los primeros resultados oficiales del TSE

Este domingo el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), a través del trabajo realizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), articula tecnología, logística, recursos humanos y comunicación para difundir resultados electorales preliminares de las elecciones presidenciales.

Según el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), el ente determinó mostrar los dichos resultados preliminares solo con fines informativos y de transparencia, ya que señalaron que dichos datos preliminares reúnen los resultados de las actas de mesa de sufragio y que se trasmiten mediante el Sirepre.

Recordemos, que estos datos, si bien son oficiales, se van actualizando de manera constante, y hay un plazo de siete días para que se presente el conteo final.

