“Bolivia es una encrucijada para la democracia”: Juan Guaidó aseguró que el país tiene la posibilidad de definir su futuro

El expresidente Interino de Venezuela Juan Guaidó, en un contacto directo realizado a Uno Decide, indicó que Venezuela se encuentra expectante de los resultados de la contienda electoral realizado en Bolivia y expresó su satisfacción de que sea el pueblo el que pueda elegir en libertad a su gobernantes, y acabar con el populismo autoritario.

“Bolivia, hoy es una encrucijada para la democracia; Los venezolanos estamos luchando para conseguir nuestra democracia y vemos con alegría y entusiasmo que hoy tienen la posibilidad de elegir y definir el futuro, la organización ciudadana, las candidaturas, la posibilidad de una segunda vuelta que represente el futuro de los bolivianos y la derrota del populismo autoritario”, indicó Juan Guaidó en un contacto con Uno Decide.

El expresidente interino de Venezuela manifestó que no es algo desconocido las alianzas entre el gobierno boliviano, primero con Evo Morales y luego con Luis Arce, con Nicolás Maduro.

“Bolivia es la hija predilecta del libertador; la posibilidad vendrá con el futuro y la democracia. Saludamos y celebramos la decisión de los bolivianos y estamos muy expectantes de los resultados de la primera vuelta y muy expectante también de la segunda vuelta”, afirmó Guaidó.

El expresidente Interino de Venezuela, aseguró que se espera que prevalezca la democracia en Bolivia y que no suceda los problemas que se produjeron en Venezuela.

