Registran problemas para obtener certificados de impedimento en colegios de La Paz

En la ciudad de La Paz, la unidad educativa Naciones Unidas y el Instituto Americano permanecen con las puertas cerradas y la molestia de la población que busca adquirir su certificado de impedimento porque no pudieron emitir su voto por diferentes circunstancias.

En ambas unidades educativas se pudo evidenciar largas filas de ciudadanos y también uniformados de la policía que no pudieron ejercer el voto y por tanto necesitan del certificado de impedimento para diferentes trámites.

Según disposición del Órgano Electoral, quienes no pudieron ejercer su voto, pueden recabar el certificado de impedimento en unidades educativas específicas y a partir del lunes 18 en los Tribunales Electorales Departamentales.

