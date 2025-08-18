Edman Lara agradece apoyo y asegura que el pueblo les dará su voto en la segunda vuelta

El candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, expresó su confianza en que él y su compañero de fórmula, Rodrigo Paz, consolidarán su victoria en una eventual segunda vuelta, tras los resultados que los posicionan en primer lugar en las Elecciones Generales 2025.

En un discurso lleno de humildad y fe, Lara agradeció a Dios y al pueblo boliviano por el apoyo recibido. "No hemos ganado nada todavía, falta todavía la segunda vuelta, pero con mucha humildad y fe, yo sé que el pueblo nos dará su voto de confianza", declaró el candidato, quien subrayó que él y Paz "siempre pusieron a Dios por delante" en su campaña.

Un mensaje de unidad y esperanza

Lara rememoró la estrecha relación con el candidato presidencial Rodrigo Paz, a quien describió como un "amigo" y "compañero de equipo". Recordó el inicio de su campaña en Santa Cruz, donde ambos se propusieron trabajar directamente con la gente, haciendo un llamado a la fe y la esperanza para que Bolivia salga adelante.

El candidato a vicepresidente destacó que su estrategia de campaña se basó en el "contacto directo con la gente", recorriendo mercados, barrios y pueblos para escuchar el sentir de una "Bolivia profunda" que, según él, está "cansada del odio, la exclusión social y la corrupción".

Edman Lara reiteró que su principal objetivo, junto a Rodrigo Paz, es acabar con la corrupción y construir una Bolivia unida, sin divisiones y con una nueva economía. "El pueblo está cansado de pelear, quiere que Bolivia salga adelante", afirmó, reflejando el sentir de un electorado que anhela un cambio significativo.

Finalmente, Edman Lara concluyó su discurso con un mensaje contundente: "Se acaba la corrupción en Bolivia". Esto, sumado a su compromiso de trabajar para una "Bolivia nueva libre de corrupción, con nueva economía y sin división", se presenta como una de las principales promesas de la fórmula Paz-Lara de cara a la segunda vuelta.

