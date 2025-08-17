La Paz: filas y molestia de ciudadanos que buscan obtener el certificado de impedimento

Ciudadanos que no lograron emitir su voto por diferentes razones y necesitaron tramitar el certificado de impedimento, denunciaron una falta de atención en la ciudad de El Alto.

Funcionarios designados por el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, pidieron paciencia a la población, indicando que los certificados “se habían terminado” y se aguardaba la llegada de más material.

“Ya se les ha entregado a las personas que se ha podido, se acabó y van a traer más”, señalaba una funcionaria.

La ciudadanía lamentó que solo se contó con 30 certificados de impedimento en uno de los centros de votación, ya que la cantidad no habría suficiente.

Sin embargo, desde el TED recordaron que los ciudadanos que requieren el documento, cuentan con 30 días para poder realizar el trámite en oficinas del Órgano Electoral.

