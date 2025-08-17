TEMAS DE HOY:
Richter: "El Tribunal Electoral estuvo en medio de un fuego cruzado"

El excandidato vicepresidencial Jorge Richter votó en la zona sur de La Paz y pidió a los ganadores una "mirada integradora".

Milen Saavedra

17/08/2025 13:26

Jorge Richter, excandidato a la vicepresidencia.
La Paz, Bolivia

El analista político y excandidato a la vicepresidencia por Morena, Jorge Richter, emitió su voto hoy en la unidad educativa Jupapina, ubicada en la zona sur de La Paz. Al llegar al recinto electoral, Richter se refirió a la importancia de la jornada y a sus expectativas para el futuro del país, haciendo un llamado a la racionalidad de los actores políticos.

"Vamos a cumplir con el deber cívico, con la expectativa y la esperanza de que la racionalidad llegue a nuestros políticos, que quienes ganen la elección tengan una mirada integradora de todos los que componemos este país", afirmó Richter. El analista expresó su deseo de que el resultado de los comicios conduzca a "días de tranquilidad, de paz, de inclusión, de reaseguro de los derechos y estabilidad económica".

En sus declaraciones, Richter también destacó el trabajo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a pesar de las dificultades enfrentadas. "El TSE trabajó contra viento y marea, muy bien", afirmó. Reconoció que, si bien siempre pueden existir algunas observaciones, es fundamental entender que el organismo electoral ha operado en medio de un "fuego cruzado entre distintos intereses políticos, entre poderes reales y poderes fácticos" en el país.

El analista celebró que, finalmente, las elecciones se hayan concretado, tal como se había comprometido el TSE y como esperaba la población. "Tenemos elecciones y eso es lo importante. Esperemos que gane la tranquilidad de la sociedad boliviana", manifestó.

Richter finalizó su intervención con una advertencia sobre los riesgos de la polarización política. "Hay amenazas de unos sectores y de los otros, unos de no querer aceptar el resultado, otros de querer terminar con todo lo que el país esforzadamente ha construido durante tantos años", concluyó, subrayando la necesidad de respetar el proceso democrático y sus resultados.

 

 

