El alcalde Iván Arias votó en La Paz e instó a ejercer el sufragio con libertad

El alcalde de La Paz, Iván Arias, emitió su voto este domingo e instó a la ciudadanía a participar con libertad y responsabilidad durante esta jornada electoral.

“Hoy lo que cuenta es el voto del ciudadano. Gracias, paceños, por haber aguantado el incremento de precios, por haber aguantado las colas y, aun así, haber decidido expresar su palabra en las elecciones”, declaró tras sufragar.

Arias hizo un llamado a acudir temprano a las urnas y destacó la importancia de respetar el derecho al voto libre. En línea con una práctica que había sugerido días antes, entregó su teléfono celular a los jurados electorales antes de votar, como medida simbólica para evitar cualquier tipo de presión o solicitud de fotografiar la papeleta.

“Hay que votar en libertad”, subrayó.

En un gesto simbólico, el alcalde también mostró un envase con agua bendita, explicando que lo llevó “para votar en paz”, reforzando su mensaje de tranquilidad, respeto y confianza en la democracia.

Mire el video:

