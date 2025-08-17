Magistrado Espada: "En enero, era impensable llegar a este momento"

La capital del departamento de Pando, Cobija, vive una jornada de elecciones generales marcada por la tranquilidad y una notable concurrencia de votantes. En un día que se preveía con incertidumbre, el proceso electoral se desarrolla sin incidentes, según los reportes de media jornada y las declaraciones de autoridades locales.

El Magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), René Yván Espada Navía, quien sufragó en la Unidad Educativa 11 de octubre, destacó la importancia de la jornada y el trabajo conjunto de las instituciones para garantizarla. "En enero era impensable llegar a este momento, había mucha incertidumbre. Por eso el Tribunal Constitucional Plurinacional conjuntamente el Tribunal Supremo Electoral hicimos un acuerdo para garantizar esta jornada electoral", afirmó.

El magistrado expresó su satisfacción con el desarrollo del proceso, subrayando que las instituciones han cumplido con su deber constitucional. "Hemos llegado a esta jornada, vemos que hay mucha concurrencia y esta es la mejor demostración de que cuando uno se apega a la Constitución, se apega a la democracia y se apega a las elecciones, logra esta clase de jornadas", agregó Espada.

En el departamento de Pando, cerca de 80 mil ciudadanos están habilitados para participar en esta contienda electoral. Los primeros informes indican que la apertura de mesas se realizó de manera puntual y, hasta el mediodía, no se han registrado conflictos ni alteraciones en el curso normal del acto electoral. "Que yo sepa, he estado en algunos recintos, no hay ningún conflicto, no ha habido ninguna alteración al curso normal de este acto electoral", aseguró Espada, confirmando la calma en los recintos.

Alrededor de 5000 jurados están distribuidos en sus mesas, recibiendo los votos de los ciudadanos pandinos. La normalidad es el común denominador, y las autoridades policiales, a través de la unidad operativa de Tránsito y la Policía Boliviana, tampoco han reportado hechos delictivos o incidentes mayores. Las elecciones se están llevando a cabo con total normalidad en Pando y, en particular, en su capital, Cobija.

Mira la programación en Red Uno Play