“Mi voto vale doble”: Hijo de Camacho reclama garantías del Órgano Electoral y llama a la participación

Luis Fernando Camacho, hijo del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca, actualmente recluido en el penal de Chonchocoro, emitió su voto este domingo y realizó un llamado a la ciudadanía a participar activamente en las elecciones.

Acompañado por el candidato de Alianza Unidad, Samuel Doria Medina, Camacho hijo destacó el valor simbólico de su sufragio en ausencia de su padre: “Acabamos de llegar para emitir nuestro voto, este voto significativo que valdría por dos, ya que no tenemos la presencia del gobernador. Llamamos a la ciudadanía a votar y a tomar conciencia de la situación que está pasando, porque esto ya excedió lo político y necesitamos la participación de la ciudadanía para poder sacar al gobierno porque no podemos tener más incertidumbre”, señaló.

Enfatizó, además, la falta de garantías por parte del Órgano Electoral: “El Órgano Electoral tampoco está dando las garantías de que podamos ejercer nuestro voto y que puedan llegar a los Tribunales Electorales Departamentales”.

La declaración de Camacho y su acompañamiento por Doria Medina se da en un contexto de tensión política en Santa Cruz, donde los sectores vinculados al gobernador electo reclaman transparencia en el proceso electoral.

