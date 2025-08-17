TEMAS DE HOY:
Uno decide

Edman Lara: “Esta elección traerá sorpresas”

El candidato a la vicepresidencia por el PDC expresó optimismo tras votar y advirtió sobre una presunta irregularidad. 

Hans Franco

17/08/2025 12:30

Foto: Candidato Edman Lara cree que habrá sorpresas en la votación
Santa Cruz

El candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, aseguró que la elección de este domingo podría traer sorpresas electorales para su alianza, y llamó a sus seguidores a mantener la fe.

“Los últimos serán los primeros. Yo creo en Dios, va a haber un momento histórico y va a haber una sorpresa (...). Les digo a los que me han seguido: no pierdan la fe”, expresó tras emitir su voto.

Lara también denunció un presunto hecho irregular en una mesa electoral del Colegio Bertina Claudia, donde, según indicó, se encontraron papeletas ya marcadas a favor de otro candidato.

“Una jornada algo manchada porque encuentran papeletas marcadas a nombre de un candidato, en el Colegio Bertina Claudia, mesa 3”, declaró.

