Edman Lara: “Esta elección traerá sorpresas”

El candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, aseguró que la elección de este domingo podría traer sorpresas electorales para su alianza, y llamó a sus seguidores a mantener la fe.

“Los últimos serán los primeros. Yo creo en Dios, va a haber un momento histórico y va a haber una sorpresa (...). Les digo a los que me han seguido: no pierdan la fe”, expresó tras emitir su voto.

Lara también denunció un presunto hecho irregular en una mesa electoral del Colegio Bertina Claudia, donde, según indicó, se encontraron papeletas ya marcadas a favor de otro candidato.

“Una jornada algo manchada porque encuentran papeletas marcadas a nombre de un candidato, en el Colegio Bertina Claudia, mesa 3”, declaró.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play