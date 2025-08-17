Madrid da inicio al conteo de votos de bolivianos en el exterior

En un ambiente cargado de expectativa y bajo estrictas medidas de seguridad, se dio inicio al conteo de votos de los bolivianos residentes en la capital española, quienes acudieron masivamente a las urnas para participar en las elecciones generales.

Desde tempranas horas, los recintos habilitados recibieron a miles de compatriotas que ejercieron su derecho democrático en una de las ciudades con mayor concentración de migrantes bolivianos en Europa.

Una vez concluida la jornada electoral, las ánforas fueron cerradas y trasladadas a las mesas de escrutinio, donde comenzó el minucioso trabajo de conteo en presencia de notarios electorales, delegados de organizaciones políticas y veedores internacionales.

La comunidad boliviana en Madrid se mostró atenta y vigilante al proceso, destacando la importancia de que cada voto emitido en el exterior sea respetado y cuente en los resultados finales. Autoridades del Tribunal Supremo Electoral remarcaron que la participación de la diáspora boliviana refleja el compromiso ciudadano con el futuro del país, independientemente de la distancia geográfica.

Con el inicio del escrutinio en España, Bolivia da un paso más en la consolidación de una jornada democrática histórica, en la que el voto de los migrantes también marca el rumbo político nacional.

Mira la programación en Red Uno Play