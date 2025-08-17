TEMAS DE HOY:
Uno decide

Detectan papeleta marcada en mesa de votación en Sucre

El hecho fue corregido sin afectar el desarrollo normal de la votación.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

17/08/2025 17:32

Foto: TED Chuquisaca
Sucre, Bolivia

Este domingo, en la mesa 8 de la Unidad Educativa Cardenal Maurer en Sucre, se encontró una papeleta ya marcada antes de que el votante la usara. El hecho ocurrió durante la jornada electoral y fue reportado de inmediato.

Una persona que iba a votar notó que su papeleta no estaba en blanco, como debería. Alertó a los jurados de mesa, quienes informaron al Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca.

Según una funcionaria del TED, la papeleta fue anulada y se revisaron las demás para asegurarse de que no hubiera otras marcadas. Todo esto se hizo frente a los votantes que estaban presentes.

La funcionaria explicó que no fue necesario anular toda la mesa, ya que el problema se detectó a tiempo y las demás papeletas estaban en blanco. La persona afectada pudo votar sin problemas con una nueva papeleta.

 

