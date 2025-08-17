Mesas electorales en EE.UU. cierran con éxito y alta asistencia

Sandro Ibañez, presidente de Agrobol en Estados Unidos, brindó este domingo un informe sobre el desarrollo de la jornada electoral, destacando una alta participación ciudadana por parte de los bolivianos residentes en ese país.

Desde Virginia, Ibañez expresó su satisfacción por la organización del proceso y el compromiso de la comunidad boliviana en el extranjero. “Nuestro corazón está con Bolivia y esa Bolivia que queremos construir la tenemos que hacer con nuestro granito de arena, y una voz fuerte que tenemos es nuestro voto”, señaló.

En Estados Unidos, las mesas de votación funcionaron durante ocho horas continuas, cumpliendo con el horario establecido y cerrando de manera puntual. Ibañez informó que un total de 15.223 personas estaban habilitadas para votar, y remarcó que hubo una notable asistencia desde muy temprano.

“He visto mucha asistencia del público, mucho interés de emitir su voto. Estuvieron desde las 06:00 haciendo cola y hay una fluidez de gente”, indicó el representante de Agrobol.

Si bien se registraron incidentes aislados, estos no afectaron el desarrollo general de la jornada, la cual fue calificada como pacífica y ordenada.

