Uno decide

Cierran mesas de votación en Bolivia y comienza el conteo tras ocho horas de sufragio

En varios colegios, los delegados procedieron a trasladarse a las aulas destinadas al conteo, donde iniciaron la apertura de ánforas y el registro de los resultados preliminares.

Charles Muñoz Flores

17/08/2025 16:20

Cierran mesas de votación e inicia el conteo tras una jornada electoral sin incidentes en Bolivia. FOTO: Captura de pantalla.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Luego de cumplirse las ocho horas establecidas para la votación en Bolivia, los recintos electorales comenzaron a cerrar sus puertas este domingo, dando paso al proceso de escrutinio de los votos. Sin embargo, aquellas mesas que aún no alcanzaron el horario mínimo deberán continuar hasta completar el tiempo estipulado.

En varios colegios, los delegados procedieron a trasladarse a las aulas destinadas al conteo, donde iniciaron la apertura de ánforas y el registro de los resultados preliminares.

En tanto, el presidente interino del TSE, Óscar Hassenteufel, señaló más temprano que la jornada se desarrolló con normalidad: “En general, ha sido una jornada tranquila, no se han reportado hechos que puedan desvirtuar ese aspecto”.

La calma caracterizó la jornada electoral en todo el país, donde, según el TSE, solo se registraron hechos aislados sin mayor impacto en el desarrollo de los comicios.

Con el inicio del conteo, Bolivia ingresa en la etapa decisiva del proceso electoral, cuyos resultados definirán el futuro político inmediato.

Programación

08:30

Operativo uno decide

23:00

Tierra nuestra

