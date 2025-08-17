La Paz: En medio de la votación, una niña juega en un colegio

En el patio de un colegio electoral en La Paz, una niña salta mientras el personal electoral espera la llegada de votantes.

La escena, registrada el 17 de agosto de 2025, muestra un momento de espontaneidad infantil en medio de una jornada marcada por la expectativa política.

Bolivia vive una elección general atravesada por una crisis económica profunda y una alta participación ciudadana, con un electorado que define el rumbo del país tras dos décadas de hegemonía de izquierda.

