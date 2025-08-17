TEMAS DE HOY:
Feminicidio en Viacha Secuestro Roberto Baeza Secuestro Santa Cruz

26ºC Santa Cruz de la Sierra

-4ºC La Paz

11ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacional

La Paz: En medio de la votación, una niña juega en un colegio

La imagen de una niña jugando en un colegio electoral de La Paz refleja un instante de calma en una jornada marcada por la tensión política.

AFP

17/08/2025 15:22

La Paz: En medio de la votación, una niña juega en un colegio. FOTO: AFP
La Paz

Escuchar esta nota

En el patio de un colegio electoral en La Paz, una niña salta mientras el personal electoral espera la llegada de votantes.

La escena, registrada el 17 de agosto de 2025, muestra un momento de espontaneidad infantil en medio de una jornada marcada por la expectativa política.

Bolivia vive una elección general atravesada por una crisis económica profunda y una alta participación ciudadana, con un electorado que define el rumbo del país tras dos décadas de hegemonía de izquierda.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:30

Operativo uno decide

23:00

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:30

Operativo uno decide

23:00

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD