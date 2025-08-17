“Están amenazadas por el fuego”: Incendio pone en riesgo a viviendas y causa alarma en Los Lotes

Un incendio de magnitud se registró este domingo 17 de agosto en la zona de Los Lotes, de la ciudad de Santa Cruz; generando preocupación entre los vecinos debido a la amenaza de que el fuego se extienda a varias viviendas.

De acuerdo con los testimonios, las llamas habrían comenzado cerca del mediodía y avanzaron con rapidez, alcanzando a consumir algunas propiedades donde se encontraban vehículos, chatarra y otros objetos almacenados en el interior.

“Cerca del mediodía se inició, la gente ya ha empezado a preocuparse porque el fuego estaba muy alto”, relató un vecino que observó con angustia cómo el siniestro se acercaba a su barrio.

Las imágenes captadas muestran que varias casas ya resultaron afectadas, mientras que otras permanecen bajo amenaza directa.

“Hay muchas viviendas que están amenazadas por el fuego”, señaló otro testigo, reflejando la incertidumbre de los habitantes.

Hasta el cierre de esta edición, no se reportaron víctimas humanas, aunque el riesgo para las familias persiste.

