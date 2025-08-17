Murió Terence Stamp, el villano de Superman, a los 87 años

El actor británico, debutó con Peter Ustinov en los sesenta y brilló en Cannes con ‘El coleccionista’.
17/08/2025 14:41
El actor británico Terence Stamp, villano de "Superman" y protagonista de "Priscilla, reina del desierto", falleció a los 87 años, anunció el domingo su familia, citada por medios de prensa.
"Deja tras de sí una obra extraordinaria, tanto como actor y como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años", declaró la familia.
Nació en el East End londinense en 1938, vivió de niño los bombardeos de la ciudad durante la II Guerra Mundial. Estudió interpretación gracias a una beca en Webber Douglas Academy of Dramatic Art y fue compañero de piso de otro gran actor británico, Michael Caine, y pareja de Julie Christie. Formó parte del Swinging London de los sesenta.
