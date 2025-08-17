TEMAS DE HOY:
Internacional

Murió Terence Stamp, el villano de Superman, a los 87 años

El actor británico, debutó con Peter Ustinov en los sesenta y brilló en Cannes con ‘El coleccionista’.

AFP

17/08/2025 14:41

Foto AFP

El actor británico Terence Stamp, villano de "Superman" y protagonista de "Priscilla, reina del desierto", falleció a los 87 años, anunció el domingo su familia, citada por medios de prensa.

"Deja tras de sí una obra extraordinaria, tanto como actor y como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años", declaró la familia.

Foto AFP

Nació en el East End londinense en 1938, vivió de niño los bombardeos de la ciudad durante la II Guerra Mundial. Estudió interpretación gracias a una beca en Webber Douglas Academy of Dramatic Art y fue compañero de piso de otro gran actor británico, Michael Caine, y pareja de Julie Christie. Formó parte del Swinging London de los sesenta.

