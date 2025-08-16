Menor de 13 años es encontrado sin vida tras grabar videos amenazando a bandas criminales

Un trágico suceso ha conmocionado a la Región Metropolitana de São Luís, en Brasil, donde un adolescente de 13 años fue brutalmente asesinado a balazos en la noche del pasado lunes 11 de agosto. La Policía Civil ha señalado que el móvil del crimen estaría relacionado con videos que el joven había publicado en redes sociales.

Según las investigaciones, el adolescente había grabado y difundido videos en plataformas digitales en los que, aparentemente, lanzaba amenazas contra las bandas criminales que operan en la región. El material audiovisual se viralizó rápidamente, llegando a manos de los delincuentes, según publica el portal Crónica Policial.

Poco después de que los videos se hicieran públicos, el joven fue localizado por un grupo de hombres armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones. El ataque fue tan letal que el adolescente falleció en el lugar de los hechos, sin que pudiera recibir asistencia médica.

Las autoridades se encuentran investigando el caso, el cual pone de manifiesto el peligro al que se exponen los jóvenes al interactuar o provocar a grupos criminales a través de las redes sociales. El suceso ha generado una ola de indignación y preocupación en la comunidad local.

