TEMAS DE HOY:
Secuestro Roberto Baeza Secuestro Santa Cruz accidente vehicular

33ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Menor de 13 años es encontrado sin vida tras grabar videos amenazando a bandas criminales

Las autoridades se encuentran investigando el caso. El suceso ha generado una ola de indignación y preocupación en la comunidad local.

Red Uno de Bolivia

16/08/2025 14:03

Menor de 13 años es encontrado sin vida tras grabar videos amenazando a bandas criminales. Imagen referencial.
Brasil

Escuchar esta nota

Un trágico suceso ha conmocionado a la Región Metropolitana de São Luís, en Brasil, donde un adolescente de 13 años fue brutalmente asesinado a balazos en la noche del pasado lunes 11 de agosto. La Policía Civil ha señalado que el móvil del crimen estaría relacionado con videos que el joven había publicado en redes sociales.

Según las investigaciones, el adolescente había grabado y difundido videos en plataformas digitales en los que, aparentemente, lanzaba amenazas contra las bandas criminales que operan en la región. El material audiovisual se viralizó rápidamente, llegando a manos de los delincuentes, según publica el portal Crónica Policial.

Poco después de que los videos se hicieran públicos, el joven fue localizado por un grupo de hombres armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones. El ataque fue tan letal que el adolescente falleció en el lugar de los hechos, sin que pudiera recibir asistencia médica.

Las autoridades se encuentran investigando el caso, el cual pone de manifiesto el peligro al que se exponen los jóvenes al interactuar o provocar a grupos criminales a través de las redes sociales. El suceso ha generado una ola de indignación y preocupación en la comunidad local.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

15:15

La liga

17:30

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

15:15

La liga

17:30

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD