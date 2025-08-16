Rescatan a menor secuestrada: El agresor hirió a cuatro policías y detienen al padre de la víctima

Funcionarios policiales lograron rescatar a una adolescente que se encontraba secuestrada y amenazada de muerte por un hombre que decía ser su pareja sentimental. Sucedió en el sector El Bajo Grande, parroquia El Bajo, municipio San Francisco, Venezuela.

El operativo se inició tras recibir una denuncia sobre la situación de la menor, quien era mantenida bajo sometimiento con un arma tipo navaja, utilizada para amenazar su vida. Durante horas de mediación, los efectivos policiales lograron que el agresor, cuya identidad no ha sido revelada, saliera de la vivienda y soltara a la víctima.

Al momento de la aprehensión, el sujeto opuso resistencia y atacó con la misma navaja a cuatro funcionarios, quienes resultaron heridos. Gracias a la rápida acción de la comisión policial, la adolescente, que también se encontraba con una niña, resultó ilesa.

Además del agresor, en la escena también fue detenido el padre de la víctima, quien presuntamente se resistió a las actuaciones policiales en defensa de su yerno. El arma incautada fue entregada como evidencia y el caso quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Mira el video del rescate:

Mira la programación en Red Uno Play