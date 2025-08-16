La conmovedora historia de Mario Castro: El músico salteño que inspira al mundo con su talento y perseverancia

Mario Castro, un talentoso músico de Salta, Argentina, está conmoviendo e inspirando a miles con su increíble historia. Nacido sin brazos, Mario ha desafiado todas las barreras al aprender a tocar el violín y el bombo, utilizando sus pies con una destreza asombrosa. Recientemente, su historia se hizo viral tras su participación en un popular concurso televisivo en Argentina, donde ganó un premio de millones de pesos junto a su hermano y un amigo.

En una emotiva entrevista para el programa "Que No Me Pierda", Mario compartió los desafíos que ha superado y el amor que siente por la música. "No fue fácil, fue algo muy difícil, me costó mucho trabajo salir adelante", confesó.

Su viaje musical comenzó a los cinco años, cuando se enamoró del folclore que escuchaba en la radio de su hogar, en el paraje Cuña Muerta. Al principio, sin un bombo, usaba cualquier objeto a su alcance, como bidones o baldes, para crear música. Con el tiempo, pudo comprar su primer bombo y, a los 11 años, formó su propio grupo de folclore. A los 18, sumó otro desafío: el violín. "Estoy muy contento de poder aprender a tocar estos dos hermosos instrumentos", afirmó.

Detrás de su éxito, hay una historia de apoyo incondicional. Mario agradece profundamente a su hermano, quien lo ha acompañado en cada paso de su carrera, desde los inicios hasta los grandes escenarios. "Él me acompaña desde que era muy chico... muy agradecido con él por la compañía que me da", dijo emocionado.

La perseverancia de Mario no se limita a la música. También es un hábil jugador de fútbol y, sorprendentemente, maneja su propia motocicleta, la cual fue adaptada por su hermano. Con humildad, Mario atribuye su éxito a la fe y la disciplina: "Cuando uno quiere, todo se puede".

Actualmente, Mario sueña con viajar a Bolivia para compartir su música en ciudades como Santa Cruz, La Paz y Tarija. Pero su mayor anhelo es crear una escuela para enseñar a tocar el violín a niños y jóvenes. "Siempre he soñado con tener un lugar donde pueda dar clases de violín, para los chicos que quieran aprender", reveló.

Con un mensaje de esperanza y resiliencia, Mario Castro concluyó su entrevista con un llamado a la acción: "Nunca se sientan mal por no tener un brazo, por no tener una pierna... Hay que seguir adelante. Mientras estemos bien de salud, yo creo que todo se puede". Su historia es un poderoso recordatorio de que con pasión, fe y apoyo, no hay límites para lo que se puede lograr.

