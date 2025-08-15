¡Ya falta poco! Conoce a los últimos famosos de la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’

Este lunes 18 de agosto arranca la esperada segunda temporada de ‘La Gran Batalla’, y todo ya está listo para arrancar con el mejor programa de imitación, talento y entretenimiento del país.

Los últimos famosos ya fueron presentados este viernes 15 de agosto, y todos ellos vienen llenos de energía y con las ganas de llegar muy lejos en la competencia.

Los últimos famosos que se unen a ‘La Gran Batalla’ son:

Marcela Palacios

Nimeyra Flores

Cisco

Ornela Arredondo

Luz López

Rodrigo Giménez

Los famosos ya iniciaron con los ensayos y conocieron a sus academias de baile, ahora se preparan arduamente para mostrar el mejor show durante su debut en el escenario más grande de la televisión boliviana.

No te pierdas el inicio de la increíble temporada, conéctate a Red Uno a partir del lunes 18 de agosto a Hrs. 20:45.

Mira la programación en Red Uno Play