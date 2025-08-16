¡Llegó el día! Vive los partidos de LaLiga de España por Red Uno

Los mejores eventos los vives solo por Red Uno, y esta tarde, arranca LaLiga de España, el evento deportivo más esperado del viejo mundo, y podrás seguirlo por la Red Naranja.

Esta tarde, tenemos la transmisión en vivo y por señal abierta del encuentro entre El Valencia y Real Sociedad, un partido que te pondrá los pelos de punta, no te lo pierdas.

Puedes conectarte a nuestra señal a partir de las Hrs. 15:30, para conocer todos los detalles del encuentro, los goles, las faltas y toda la emoción que trae consigo este emocionante partido.

El duelo entre Valencia y Real Sociedad se realizará en el estadio de Mestalla, se trata del partido con el que ambos equipos debutarán en la temporada.

Previamente, El Valencia ha logrado al menos un empate en tres de sus cinco partidos amistosos de pretemporada y en siete de sus últimos 10 enfrentamientos directos contra la Real Sociedad.

En cambio, la Real Sociedad necesita rodaje tras la llegada de Sergio Francisco al banquillo. Sus tres triunfos en siete encuentros amistosos de pretemporada son una buena toma de contacto.

Mira la programación en Red Uno Play