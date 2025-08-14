TSE publicará la lista oficial de los candidatos a nivel nacional este sábado

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Nelly Arista, informó este jueves a Red Uno que, cumpliendo la normativa contemplada en la Ley Electoral 026, se publicará la lista oficial de candidatos este sábado.

“Se va a publicar la lista oficial conforme a calendario el día sábado 16 de agosto, cosa que esta vocal no está de acuerdo, porque la lista oficial de los candidatos debería publicarse con anticipación”, manifestó Arista.

Según la vocal, es necesario que la población conozca con antelación quiénes son los candidatos electorales, para que puedan realizar la elección rumbo a los comicios del 17 de agosto.

Recomendó que exista una modificación en la Ley 026, ya que dijo que no es posible que el día sábado, un día antes de las elecciones, recién se brinde la lista oficial de los candidatos.

Señaló que los vocales solo cumplen lo establecido en la ley, que determina la publicación de la lista oficial de candidatos solo un día antes de los comicios electorales.

“Nosotros sujetamos todos los actos de este proceso electoral a la normativa para cuidar los derechos políticos de los ciudadanos, la norma indica que es hasta ese día que se puede emitir la lista de candidatos”, afirmó Arista.

