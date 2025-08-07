TEMAS DE HOY:
Abuchean al presidente Arce en su discurso en la parada militar en Sucre

El presidente Luis Arce Catacora fue abucheado y silbado por parte del público mientras daba su discurso por el aniversario de los 200 años de las Fuerzas Armadas (FFAA) de Bolivia.

Red Uno de Bolivia

07/08/2025 16:02

Foto: APG
Sucre

Este jueves 7 de agosto se realizó la tradicional parada militar, por el aniversario de los 200 años de las Fuerzas Armadas (FFAA) de Bolivia, en Sucre.

En medio del discurso emitido por el presidente Luis Arce, el publicó que se dio cita a presenciar los actos en Sucre, comenzaron a abuchear y silbar al mandatario, cuando él se encontraba en la testera.

“El litio, las tierras raras, los recursos hídricos, los hidrocarburos, la biodiversidad y los territorios amazónicos, chaqueños y altiplánicos reconociendo su valor estratégico del orden mundial contemporáneo. Las Fuerzas Armadas deben ejercer su rol activo en el resguardo de las fronteras”, manifestó Arce, en medio de silbidos y abucheos.

Varias autoridades estuvieron presentes en el lugar acompañados del alto mando militar.

 

 

