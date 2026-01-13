Joyero desaparecido en Cochabamba: se cumplen 15 días sin rastros y la familia pide acelerar la investigación

Este martes se cumplen 15 días de la desaparición de Óscar Luis Porco Calle, un joyero cochabambino de quien no se tiene noticias desde la mañana del 30 de diciembre, cuando salió rumbo a un negocio, ubicado en la intersección de San Martín y Brasil.



Desde entonces, su familia y compañeros de rubro mantienen una búsqueda constante mientras crecen las dudas sobre lo que ocurrió.

De acuerdo a sus familiares, Porco llevaba consigo oro valuado en aproximadamente medio millón de bolivianos, un elemento que incrementa la preocupación de sus familiares y de las autoridades a medida que avanzan los días sin respuestas.

Felipa Vilca, esposa del joyero, relató el drama que vive la familia desde que comenzó la incertidumbre.

“Estoy viviendo momentos muy difíciles por la desaparición de mi esposo. Ya son 15 días que no se sabe nada de él. La investigación está muy lenta, pedirle a la Policía, al investigador, que aceleren este caso. No puedo vivir todos los días sin saber de mi esposo, mis hijos están mal”, expresó.

A la angustia familiar se sumó la Asociación de Joyeros, cuyos afiliados marcharon en apoyo a los familiares e hicieron un llamado público para aportar información.

“Estamos prestos a colaborar con la familia; todas las asociaciones se han sumado. Pedimos a la Policía que acelere la investigación. Necesitamos respuestas para que aparezca nuestro compañero”, señaló Dania Mamani, representante del sector.

La dirigente aseguró que existen comerciantes que habrían visto algo, pero que aún no se animan a declarar.

“Hay personas que no quieren entregar información. Ruego a las comerciantes del frente de la tienda del compañero sindicado que colaboren: si le han visto ese día, en qué momento, a qué hora, es una vida, una persona, un ser humano.”

La familia habilitó el número 75840001 para recibir cualquier dato que ayude en la búsqueda.

Por su parte, el hermano del desaparecido, Rolando Porco, afirmó que la familia continuará exigiendo resultados.

“Pedimos justicia, esto no puede quedar así. Vamos a estar hasta agotar todo. Queremos que las autoridades nos colaboren.”

“Día que pasa, el pesar es más porque sentimos que está sin vida. No pudimos disfrutar ni de las fiestas de fin de año por la preocupación”, comentó.

Mientras tanto, el caso continúa en investigación y la incertidumbre crece. La familia espera que nuevas declaraciones y el apoyo de testigos puedan aportar pistas para reconstruir el recorrido final del joyero.

Mira la programación en Red Uno Play