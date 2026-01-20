¿Continuarán las lluvias y tormentas eléctricas? Conozca como estará el clima en los próximos días en Bolivia

La pronosticadora del Senamhi, Marisol Portugal, brindó detalles sobre las condiciones climatológicas que atravesarán las diferentes regiones en los próximos días; no se descarta la caída de granizo.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) confirmó este martes que la temporada de lluvias no dará tregua a los bolivianos en lo que resta del mes.
Según el reporte oficial, las condiciones de inestabilidad climática afectarán principalmente a las regiones del occidente, los valles y el norte del país, donde se prevén tormentas eléctricas y la posible caída de granizo.
Según Portugal, el pronóstico detalla que la nubosidad y las precipitaciones serán constantes en los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí.
Esta situación se extenderá hacia los valles de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, así como a las regiones de Los Yungas, el norte paceño y la Amazonía (Pando y Beni). Las autoridades recomiendan precaución ante el riesgo de tormentas eléctricas en estas zonas.
“Las lluvias continuarán principalmente en el altiplano de Bolivia, que comprende entre La Paz, Oruro y Potosí, y los Valles de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Donde vamos a tener mejora es en Santa Cruz”, manifestó Marisol Portugal, experta del Senamhi.
