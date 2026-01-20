¿Continuarán las lluvias y tormentas eléctricas? Conozca como estará el clima en los próximos días en Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) confirmó este martes que la temporada de lluvias no dará tregua a los bolivianos en lo que resta del mes.

Según el reporte oficial, las condiciones de inestabilidad climática afectarán principalmente a las regiones del occidente, los valles y el norte del país, donde se prevén tormentas eléctricas y la posible caída de granizo.

Según Portugal, el pronóstico detalla que la nubosidad y las precipitaciones serán constantes en los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí.

Esta situación se extenderá hacia los valles de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, así como a las regiones de Los Yungas, el norte paceño y la Amazonía (Pando y Beni). Las autoridades recomiendan precaución ante el riesgo de tormentas eléctricas en estas zonas.

“Las lluvias continuarán principalmente en el altiplano de Bolivia, que comprende entre La Paz, Oruro y Potosí, y los Valles de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Donde vamos a tener mejora es en Santa Cruz”, manifestó Marisol Portugal, experta del Senamhi.

