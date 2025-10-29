Santa Cruz: Enorme boquete en la avenida Internacional genera riesgo para conductores

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas han dejado graves secuelas en la infraestructura vial de la zona norte de la ciudad de Santa Cruz, específicamente en la Avenida Internacional, donde se abrió un enorme boquete que pone en riesgo la seguridad de conductores y peatones.

El colapso de la vía ha generado gran preocupación entre los vecinos, quienes se contactaron con El Mañanero para denunciar la falta de acción por parte de las autoridades.

El boquete se encuentra en plena esquina de la Avenida Internacional, una ruta muy transitada que conecta con importantes arterias viales de la urbe.

Los vehículos que giran a la derecha se encuentran sorpresivamente con esta abertura, y la señalética de precaución colocada por los propios vecinos, consistente en ramas de árboles y un cordón improvisado, ha sido incluso derribada por los fuertes vientos, aumentando el riesgo de accidentes.

Los vecinos aseguran que personal municipal ya tiene conocimiento del boquete, pero hasta el momento, no se ha visto a ninguna cuadrilla trabajando o siquiera colocando señalización adecuada.

Mientras tanto, los vecinos han manifestado su disposición a organizarse y protestar si no se atiende la problemática de manera urgente.

