Así puedes empezar de cero: el pueblo español que te da casa y empleo si cumples estos requisitos

En el municipio de Arenillas, en la provincia de Soria (España), una iniciativa comunitaria busca revertir la despoblación ofreciendo algo poco habitual: casa gratuita, empleo y la posibilidad de iniciar una nueva vida en un entorno de montaña.

Este pequeño pueblo, que forma parte de la llamada “España Vaciada”, cuenta actualmente con unos 40 habitantes estables. Sin embargo, en épocas festivas su población puede multiplicarse, lo que refleja el potencial de reactivación que buscan consolidar con este proyecto.

Como parte del plan, se rehabilitaron siete viviendas destinadas a nuevos residentes. Además, la propuesta incluye oportunidades laborales vinculadas principalmente a tareas de construcción, mantenimiento y gestión de servicios comunitarios, como el bar social del pueblo.

El interés por la iniciativa ha sido alto: en pocos días, decenas de personas presentaron solicitudes interesadas en mudarse, motivadas por el deseo de cambiar de estilo de vida, alejarse del ritmo urbano o encontrar nuevas oportunidades laborales.

¿Qué requisitos se deben cumplir?

Aunque la propuesta resulta atractiva, no está abierta de manera indiscriminada. Entre los principales requisitos se encuentra el compromiso de residencia permanente, es decir, la intención de establecerse de forma estable en el pueblo.

También se exige disponibilidad para trabajar en actividades clave para la comunidad, como labores de albañilería, mantenimiento de infraestructuras o la gestión de espacios sociales. El objetivo no es solo atraer población, sino también fortalecer la economía local y garantizar la sostenibilidad del proyecto.

Asimismo, se valora positivamente a personas o familias con iniciativa emprendedora, capaces de aportar nuevos servicios o actividades que contribuyan al desarrollo del entorno rural.

Vida en Arenillas

La vida en este pueblo se caracteriza por la tranquilidad, el contacto con la naturaleza y un entorno comunitario cercano. Rodeado de campos de lavanda y plantas aromáticas, el lugar también destaca por la producción artesanal de esencias y miel.

En cuanto a servicios, cuenta con lo básico para el día a día, como consultorio médico y espacios comunitarios, aunque el transporte y algunas gestiones requieren desplazamientos a localidades cercanas.

Un proyecto con identidad propia

Más que una oferta inmobiliaria, la propuesta de Arenillas busca reconstruir comunidad. En este contexto, integrarse, participar activamente y adaptarse a la vida rural son aspectos clave para quienes decidan formar parte del proyecto.

Para muchos, no se trata solo de cambiar de lugar de residencia, sino de apostar por un estilo de vida diferente, en el que la cercanía, la naturaleza y la participación colectiva son protagonistas.

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