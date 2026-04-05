Operación secreta en Irán: así fue el rescate del piloto estadounidense en territorio hostil

Comandos estadounidenses fueron desplegados en lo profundo del territorio iraní para rescatar a un piloto de un caza F-15 que había sido derribado, en una operación que involucró a fuerzas especiales, apoyo de inteligencia de la CIA y colaboración indirecta de Israel, según reportes de medios estadounidenses e internacionales.

El presidente Donald Trump confirmó que el militar fue recuperado con vida, aunque señaló que se encontraba “gravemente herido”. En declaraciones posteriores, calificó la misión como una de las más audaces en la historia de Estados Unidos.

El incidente se produjo luego de que Irán afirmara haber derribado un caza F-15 en el contexto de un conflicto en desarrollo. Washington no confirmó inicialmente todos los detalles del derribo, pero sí activó una operación de búsqueda y rescate en combate (CSAR) tras la desaparición de uno de los tripulantes.

Uno de los ocupantes del avión fue rescatado poco después del impacto, mientras que el segundo logró mantenerse oculto durante más de un día en terreno montañoso, evadiendo a las fuerzas iraníes. De acuerdo con reportes citados por medios internacionales, el piloto —un oficial de sistemas de armas— contaba con equipamiento de supervivencia, incluyendo un arma, una baliza y dispositivos de comunicación segura.

El rescate fue ejecutado por integrantes del Equipo 6 de los Navy SEAL, quienes se desplegaron en coordinación con aeronaves de apoyo que realizaron ataques y maniobras para mantener alejadas a las fuerzas iraníes. Durante la operación se registraron intercambios de fuego en tierra y en el aire.

Según distintas fuentes, el piloto se encontraba oculto en una zona montañosa mientras unidades terrestres y aéreas avanzaban hacia su ubicación. En ese contexto, las fuerzas estadounidenses utilizaron aeronaves de transporte y helicópteros para concretar la extracción.

El operativo también implicó una serie de decisiones estratégicas, como la destrucción de aeronaves que quedaron inmovilizadas en territorio iraní para evitar que fueran capturadas. Posteriormente, otros aviones fueron utilizados para completar la evacuación.

En paralelo, informes señalan que la CIA habría desempeñado un rol clave al localizar al piloto y coordinar la información necesaria para ejecutar la misión. También se habría desarrollado una campaña de engaño dentro de Irán, difundiendo versiones sobre una posible extracción terrestre para desorientar a las fuerzas locales.

Las autoridades iraníes, por su parte, afirmaron que durante el operativo se produjeron bajas y que varias aeronaves estadounidenses fueron destruidas. También indicaron que la operación incluyó el uso de infraestructura abandonada en su territorio.

La complejidad de la misión, marcada por maniobras de distracción, despliegue aéreo a baja altura y enfrentamientos en zonas de alto riesgo, refleja el nivel de tensión y coordinación requerido en operaciones militares dentro de territorios hostiles.

Mientras las versiones continúan contrastándose entre las partes involucradas, el rescate del piloto se posiciona como uno de los episodios más delicados dentro del actual escenario de confrontación.

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