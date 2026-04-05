Lo que comenzó como una jornada de reflexión y solemnidad terminó en un momento de angustia colectiva para los asistentes a una representación de la Pasión de Cristo. Un video captado por los feligreses muestra el instante exacto en el que el actor, quien personificaba a Jesús en la cruz, pierde el equilibrio y cae abruptamente desde varios metros de altura.

Tras el impacto, el pánico se apoderó de la multitud mientras compañeros de escena y organizadores corrían desesperados para auxiliar al joven tendido en el suelo. Hasta el momento, no se ha emitido un reporte médico oficial sobre el estado de salud del afectado ni se ha confirmado el lugar exacto de este lamentable incidente.

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