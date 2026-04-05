Escarabajo tigre chiquitano: así es la especie boliviana que sorprendió al mundo

El Pometon bolivianus, conocido como escarabajo tigre chiquitano, se ha convertido en un símbolo de la biodiversidad boliviana tras su reconocimiento internacional. Pero, ¿qué lo hace tan especial?

Rasgos principales

Endémico de Bolivia:

Solo habita en el bosque seco de la Chiquitanía, lo que significa que no existe en ningún otro lugar del mundo.

Solo habita en el bosque seco de la Chiquitanía, lo que significa que no existe en ningún otro lugar del mundo. Colores llamativos:

Presenta tonos verdes tornasolados con reflejos metálicos, que lo hacen visualmente muy atractivo y fácil de identificar.

Presenta tonos verdes tornasolados con reflejos metálicos, que lo hacen visualmente muy atractivo y fácil de identificar. Tamaño pequeño:

Es un insecto de dimensiones reducidas, pero con gran importancia ecológica.

Comportamiento y habilidades

Gran velocidad:

Como otros escarabajos tigre, es ágil y rápido, lo que le permite cazar presas con precisión.

Como otros escarabajos tigre, es ágil y rápido, lo que le permite cazar presas con precisión. Depredador activo:

Se alimenta de pequeños insectos, contribuyendo al equilibrio del ecosistema.

Se alimenta de pequeños insectos, contribuyendo al equilibrio del ecosistema. Alta sensibilidad ambiental:

Su presencia es un indicador de ecosistemas saludables, especialmente en áreas bien conservadas.

Hábitat y vulnerabilidad

Este escarabajo vive en el bosque seco chiquitano, un ecosistema único pero amenazado por incendios, deforestación y expansión agrícola.

Su condición de especie endémica lo hace especialmente vulnerable, ya que cualquier alteración en su hábitat impacta directamente en su supervivencia.

Importancia global

El escarabajo fue protagonista del Uproar Conservation Challenge, donde compitió con especies de todo el mundo y logró captar la atención internacional.

Su victoria no solo resalta su singularidad, sino también la necesidad de proteger los ecosistemas donde habita.

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