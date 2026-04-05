Escarabajo tigre chiquitano: así es la especie boliviana que sorprendió al mundo

Endémico del bosque seco de la Chiquitanía, este insecto destaca por sus colores llamativos, su rapidez y su alto valor ecológico.
05/04/2026 9:57
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El Pometon bolivianus, conocido como escarabajo tigre chiquitano, se ha convertido en un símbolo de la biodiversidad boliviana tras su reconocimiento internacional. Pero, ¿qué lo hace tan especial?
Rasgos principales
Comportamiento y habilidades
Hábitat y vulnerabilidad
Este escarabajo vive en el bosque seco chiquitano, un ecosistema único pero amenazado por incendios, deforestación y expansión agrícola.
Su condición de especie endémica lo hace especialmente vulnerable, ya que cualquier alteración en su hábitat impacta directamente en su supervivencia.
Importancia global
El escarabajo fue protagonista del Uproar Conservation Challenge, donde compitió con especies de todo el mundo y logró captar la atención internacional.
Su victoria no solo resalta su singularidad, sino también la necesidad de proteger los ecosistemas donde habita.
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