Investigan brutal agresión a joven en el Trópico: médicos descartan versión de accidente

Una joven de 18 años se encuentra internada en el Hospital Materno Infantil Germán Urquidi tras haber sido víctima de una agresión sexual de extrema violencia en la región del Trópico. Ante la gravedad del caso, la Defensoría del Pueblo y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) han tomado la delantera en las investigaciones para esclarecer los hechos.

Versiones contradictorias y lesiones severas

Inicialmente, personas del entorno de la víctima intentaron atribuir las heridas a un accidente de motocicleta. Sin embargo, los informes médicos han descartado categóricamente esa posibilidad tras hallar evidencia de violencia extrema.

El director del Maternológico, José Antonio Pardo, fue enfático al señalar que la naturaleza de las lesiones no coincide con un siniestro vial:

"Las lesiones son bastante severas. Atribuyen a un accidente de moto, pero aparentemente eso no tiene ninguna relación. Ha habido una penetración sexual de algún objeto que ha dañado incluso el intestino", detalló el médico.

Estado de salud y cirugías reconstructivas

A pesar de la brutalidad del ataque, la paciente se encuentra actualmente estable, aunque su camino hacia la recuperación será largo y complejo. Debido a los daños internos, fue necesaria una colostomía de emergencia para derivar su intestino.

Se estima que la joven deberá someterse a un proceso de reconstrucción que incluye:

Reparación vaginal: Iniciada en las últimas horas.

Intervenciones intestinales: Programadas para los próximos días.

Cirugías adicionales: Se prevén al menos cuatro cirugías reconstructivas más en total.

Acciones legales

La Defensoría del Pueblo en Cochabamba ha formalizado la solicitud de informes pormenorizados tanto a la Policía Boliviana como al centro hospitalario. El objetivo es asegurar que la investigación avance con celeridad e identificar a los responsables de este vejamen.

El Dr. Pardo confirmó que la institución defensorial ya se ha apersonado para hacerse parte del proceso: "Nos han pedido un informe para averiguar y hacerse parte de esto, para determinar qué es lo que realmente ha ocurrido". La FELCC continúa con la recolección de testimonios en el Trópico para identificar a quienes estuvieron presentes durante el suceso y determinar el grado de responsabilidad de los involucrados en este crimen.

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