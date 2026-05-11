Investigan presunto abuso en el trópico; la víctima está internada en estado delicado

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investiga un caso de presunta violación agravada ocurrido en el municipio de Entre Ríos, en el trópico de Cochabamba, donde una joven de 18 años resultó con graves lesiones y fue trasladada a un hospital de tercer nivel en la ciudad de Cochabamba.

El director de la Felcc, Rolando Vera, informó que el caso salió a la luz tras el ingreso de la víctima a un centro médico del trópico, pero posteriormente fue derivada a un hospital especializado, debido a la gravedad de su estado.

“Se toma conocimiento del traslado de una mujer a un centro médico de la ciudad de Cochabamba proveniente del municipio de Entre Ríos, del trópico de Cochabamba, por un caso de violación con agravantes”, indicó.

De acuerdo con el informe preliminar, la joven habría sido agredida sexualmente por al menos dos personas, quienes actualmente son buscadas por la Policía. Vera señaló que aún se trabaja para establecer el número exacto de implicados y proceder a su aprehensión.

“Todavía estamos por determinar cuántos habrían sido los partícipes para proceder a la aprehensión de los mismos”, señaló.

Según la investigación inicial, los presuntos agresores habrían intentado hacer pasar el hecho como un accidente de motocicleta. Sin embargo, el personal médico detectó lesiones compatibles con una agresión sexual, lo que permitió activar la alerta a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

La víctima presenta lesiones de gravedad y permanece internada bajo observación médica en un hospital de tercer nivel, donde recibe atención especializada.

Las autoridades confirmaron que el caso se encuentra en etapa de investigación y no se descarta que la víctima haya sido dopada antes de la agresión, debido a que no recuerda lo ocurrido. La Policía continúa con los operativos para ubicar a los responsables.

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