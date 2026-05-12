Un impactante caso de violencia extrema conmociona al departamento. Una mujer, trasladada de emergencia desde el municipio de Villa Tunari, se encuentra internada en la ciudad de Cochabamba tras haber sido víctima de un ataque brutal que le ha provocado daños físicos de extrema gravedad.

Un complejo cronograma quirúrgico

Debido a la magnitud de las lesiones, el tratamiento de la víctima requerirá la intervención de múltiples especialistas en diferentes centros médicos. El Dr. José Antonio Pardo, director del Hospital Maternológico Germán Urquidi, detalló el procedimiento a seguir:

Fase 1 (Gastroenterológico): La paciente será sometida inicialmente a una cirugía para "desfuncionalizar" el intestino a través de una derivación. Esto es necesario debido a que el órgano presenta lesiones severas que comprometen su función.

Fase 2 (Maternológico): Una vez estabilizada la parte intestinal, la mujer será derivada nuevamente al Maternológico para la reconstrucción total de sus genitales.

Contradicciones y sospecha de ensañamiento

El caso, que inicialmente fue reportado de forma preliminar como un accidente de tránsito, dio un giro oscuro tras los hallazgos médicos.

"Preliminarmente, dijeron que se había caído de la moto, pero las lesiones son bastante severas. Está lesionado el intestino y la vagina. Probablemente han utilizado algún objeto; no sabemos exactamente si ha sido una violación", explicó el Dr. Pardo.

La víctima relató que, antes de perder el conocimiento, se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas con dos hombres. Al despertar con heridas de tal magnitud, se descartó la versión del accidente, sugiriendo un ataque directo y premeditado.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) ya tiene conocimiento del caso e inició las investigaciones para identificar a los dos sujetos mencionados por la víctima. La brutalidad del hecho ha puesto en alerta a las autoridades, mientras la comunidad médica concentra sus esfuerzos en salvar la vida y restaurar la integridad física de la mujer. Se espera que en las próximas horas se brinde un nuevo informe sobre su estado tras la intervención en el Instituto Gastroenterológico.

Mira la programación en Red Uno Play