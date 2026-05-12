Una tragedia sacudió a la ciudad de Campinas, en el estado de São Paulo (Brasil), tras conocerse el brutal feminicidio de Nájylla Duenas Nascimento, de 34 años, quien fue asesinada a tiros por su esposo, el guarda municipal Daniel Barbosa Marinho, de 55 años, durante la celebración de su propia boda.

El crimen ocurrió la noche del pasado sábado 9 de mayo, apenas horas después de que la pareja formalizara su unión en el registro civil. Lo que debía ser una noche de festejos se convirtió en una escena de horror cuando, tras una discusión, el oficial atacó a su flamante esposa frente a familiares y los tres hijos de ella, según informa el portal g1.

Una agresión en dos tiempos

Según el informe de la Policía Civil, el conflicto escaló rápidamente hasta llegar a los golpes físicos. Mientras los familiares lograban poner a salvo a los niños (de 15, 12 y 8 años), Marinho tomó su arma reglamentaria y comenzó a disparar.

El ataque inicial: La pericia técnica indica que el guardia persiguió y arrinconó a Nájylla. Los disparos comenzaron fuera de la vivienda y continuaron por una escalera hasta un terreno lindante.

El ensañamiento: Tras una breve huida inicial, testigos relataron que el hombre regresó al inmueble para efectuar nuevos disparos contra la mujer, quien ya se encontraba malherida.

El peritaje: En la escena se hallaron 11 casquillos de munición y se confirmó que la víctima recibió seis impactos de bala: tres en el tórax, dos en el antebrazo y uno en la mano, lo que sugiere un intento desesperado por defenderse.

Advertencias ignoradas y sueños truncados

Rosilaine Alves Duenas, madre de la víctima, reveló con dolor que ya había advertido a su hija sobre el comportamiento violento de Marinho, especialmente cuando consumía alcohol. "Ella estaba enamorada y decidió casarse", lamentó Rosilaine, destacando que el crimen ocurrió justo en la víspera del Día de la Madre.

Nájylla, madre de tres hijos de una relación anterior, cursaba la carrera de Derecho de forma virtual y soñaba con convertirse en abogada. Un día antes del crimen, había enviado mensajes a sus familiares expresando su alegría: "Quién diría que un día me iba a casar".

Guardia municipal le quita la vida a su esposa en plena fiesta de su casamiento. Foto: g1.globo.com.

Situación legal del agresor

Daniel Barbosa Marinho, quien pertenece a la corporación desde 1998, se entregó a las autoridades tras el crimen y su detención ha sido convertida en prisión preventiva.

El abogado del guardia afirma que su cliente colaborará con la investigación y buscará la libertad provisional, argumentando que los detalles de "lo que realmente ocurrió" se debatirán durante el proceso judicial.

La Guardia Municipal de Campinas lamentó el hecho y activó a su Corregiduría para iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes, además de la causa penal por feminicidio y violencia doméstica que enfrenta Marinho. El cuerpo de Nájylla fue sepultado este lunes, dejando a una familia destrozada y a una comunidad exigiendo justicia ante un caso que vuelve a poner el foco sobre la urgencia de combatir la violencia de género en la región.

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