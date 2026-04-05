Incendio en la Subestación Carrasco fue controlado y el suministro eléctrico se mantiene estable

La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) Corporación logró sofocar con un incendio registrado la noche del sábado en la Subestación Carrasco, ubicada en el departamento de Cochabamba. El siniestro se originó tras una falla técnica en un reactor de la línea de transmisión de 500 kV, afectando específicamente la salida hacia Las Brechas.

La intervención oportuna del personal técnico de turno y del carro bombero de la Planta de Urea y Amoniaco fue determinante para evitar la propagación del fuego. A pesar de la magnitud visual del incidente, las autoridades confirmaron que la robustez del sistema interconectado permitió que el suministro eléctrico operara con total normalidad en todo el país.

Evaluación de daños y garantías

Los reportes oficiales indican que las pérdidas son estrictamente materiales y que no se registraron daños personales entre los operarios de la filial ENDE Transmisión. En paralelo a la limpieza de la zona, la institución informó que ya ha iniciado gestiones administrativas con la compañía de seguros y ha solicitado la aplicación de la garantía del fabricante del equipo afectado.

Investigación técnica en curso

Expertos de la empresa estatal se encuentran actualmente analizando las causas raíz de la falla técnica para emitir un informe detallado a la brevedad posible. Por ahora, el servicio nacional se mantiene bajo condiciones de estabilidad absoluta, garantizando la continuidad de la energía para la población.

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