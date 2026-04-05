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Policial

Entre la vida y la muerte: revelan estado crítico de hombre baleado en un billar de Santa Cruz

Tras ser intervenido quirúrgicamente por el impacto de fusil, el afectado lucha por su vida bajo un diagnóstico de alta mortalidad en Santa Cruz.

Ximena Rodriguez

05/04/2026 15:41

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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El Dr. José Antonio Bersatti, jefe de Terapia Intensiva de una clínica privada, informó que la víctima del ataque con fusil en Montero, Santa Cruz, presenta un cuadro delicado tras ser intervenida quirúrgicamente.

"En el intraoperatorio se evidenció lesiones secundarias a la herida por el arma de fuego a nivel de colon transverso", detalló el especialista al confirmar que el paciente requiere apoyo farmacológico constante.

Actualmente, el hombre de 38 años permanece bajo vigilancia extrema con el uso de drogas vasopresoras para garantizar la oxigenación de sus órganos vitales. Bersatti explicó que, aunque el choque hipovolémico fue resuelto, el diagnóstico sigue siendo reservado: “Tiene riesgo aún y la mortalidad sigue siendo alta”.

La evolución del paciente se califica como lenta pero favorable, permitiendo a los médicos estimar que podría salir del estado crítico si no surgen nuevas complicaciones. Mientras tanto, sus familiares aguardan, exigiendo que la policía capture al responsable de haber provocado estas lesiones de extrema gravedad.

 

 

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