Defensoría llama a un diálogo urgente: "Nada justifica la violencia"

La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por las múltiples señales de crisis que se registran en el país, especialmente en La Paz, donde la población enfrenta escenarios de violencia, bloqueos y afectaciones al acceso a servicios básicos.

“Efectivamente la población particularmente de La Paz ha estado viviendo situaciones muy delicadas de conflictividad, violencia, expresiones verbales de confrontación, vulneración de afectación a terceros, acceso a la salud, medicamentos”, señaló el defensor, Pedro Callisaya, quien añadió que estas situaciones están generando “incertidumbre, miedo, tristeza en toda la población durante todo este periodo de conflictividad”.

En ese contexto, la institución informó que junto a la Iglesia y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Alto impulsan un proceso de diálogo entre distintos sectores.

“Se inició ayer con una convocatoria pública para que podamos generar un espacio de diálogo entre todos los actores”, explicó Callisaya, detallando que están incluidos representantes del Gobierno, organizaciones sociales y sectores movilizados.

El objetivo, según el defensor, es construir un escenario de entendimiento. Sin embargo, hasta el momento no existe una respuesta oficial de las partes convocadas. Indicó que ni el Gobierno ni los sectores movilizados han respondido oficialmente esta convocatoria, aunque aclaró que se continúa trabajando en acercamientos previos.

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