Productores refuerzan medidas ante ola de frío en los valles cruceños

En la zona de los valles cruceños, las temperaturas han descendido considerablemente en los últimos días, generando preocupación entre los productores ante la posible llegada de heladas e incluso nevadas.

Desde Vallegrande, agricultores reportan que los cultivos más vulnerables son la papa, el trigo y algunas hortalizas que aún se encuentran en etapa de crecimiento, lo que podría generar pérdidas significativas.

“Recién algunas están verdes, otras recién hemos sembrado. Sí puede afectar, especialmente la papa y el trigo”, señalan los productores, quienes ya comenzaron a implementar medidas de protección.

Entre las acciones preventivas, destacan el uso de mantos y telas para cubrir los cultivos durante la noche, además de la humificación en horas de la madrugada, aunque aseguran que estas medidas no siempre son suficientes frente a la intensidad de las heladas.

“Nosotros lo cubrimos con sábanas o telas, con eso protegemos pepinos y otras verduras, pero igual la helada a veces los daña”, relatan.

Las autoridades locales y productores se mantienen en alerta ante el descenso de temperaturas, mientras se espera que las condiciones climáticas puedan agravarse en los próximos días.

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