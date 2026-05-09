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Productores refuerzan medidas ante ola de frío en los valles cruceños

En los valles, productores buscan proteger sus cultivos ante el descenso de temperaturas y la amenaza de heladas, utilizando diferentes métodos para evitar pérdidas en sus sembradíos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

08/05/2026 21:17

Bajan las temperaturas y crece la preocupación en los productores
Santa Cruz, Bolivia

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En la zona de los valles cruceños, las temperaturas han descendido considerablemente en los últimos días, generando preocupación entre los productores ante la posible llegada de heladas e incluso nevadas.

Desde Vallegrande, agricultores reportan que los cultivos más vulnerables son la papa, el trigo y algunas hortalizas que aún se encuentran en etapa de crecimiento, lo que podría generar pérdidas significativas.

“Recién algunas están verdes, otras recién hemos sembrado. Sí puede afectar, especialmente la papa y el trigo”, señalan los productores, quienes ya comenzaron a implementar medidas de protección.

Entre las acciones preventivas, destacan el uso de mantos y telas para cubrir los cultivos durante la noche, además de la humificación en horas de la madrugada, aunque aseguran que estas medidas no siempre son suficientes frente a la intensidad de las heladas.

“Nosotros lo cubrimos con sábanas o telas, con eso protegemos pepinos y otras verduras, pero igual la helada a veces los daña”, relatan.

Las autoridades locales y productores se mantienen en alerta ante el descenso de temperaturas, mientras se espera que las condiciones climáticas puedan agravarse en los próximos días.

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