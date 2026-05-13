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Bono PEPE alcanza los 2 millones de beneficiarios: Este es el QR para verificar si ya estás habilitado

Mediante un QR brindado por la Gestora, puede conocer si está habilitado para realizar el cobro de este beneficio.

Ximena Rodriguez

13/05/2026 19:30

El bono PEPE ya benefició a más de 2 millones de personas.
Bolivia

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El Bono PEPE ha alcanzado la cifra de 2 millones de beneficiarios en todo el territorio nacional, consolidándose como un refuerzo fundamental para la economía familiar. Para facilitar el acceso a la información, la Gestora Pública ha habilitado mecanismos digitales para que cada ciudadano verifique aquí si es uno de ellos o si ya se encuentra habilitado para el cobro.

A través de canales oficiales, se insta a la población a realizar la consulta previa antes de acudir a las entidades financieras para asegurar una atención eficiente. Según la Gestora, esta etapa del programa prioriza la transparencia y la rapidez en la validación de los datos para todos los sectores alcanzados.

Cómo verificar su habilitación mediante el código QR

Según el QR que la Gestora ha puesto a disposición mediante sus redes sociales, los ciudadanos pueden escanearlo para ingresar directamente al sistema de verificación. Este proceso automatizado permite conocer el estado del beneficio en segundos, evitando traslados innecesarios a oficinas físicas. Para completar la consulta de manera exitosa, el sistema solicita únicamente dos datos básicos de seguridad: su cédula de identidad y fecha de nacimiento.

Imagen: Facebook Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo

Ampliación de beneficiarios y plazos vigentes

Es importante recordar que el universo de beneficiarios se ha ampliado para incluir a padres, madres o tutores registrados en el RUDE para el Bono Juancito Pinto 2025. Asimismo, familiares directos como abuelos, tíos o hermanos que hayan realizado el cobro escolar previo ahora forman parte de los habilitados.

El cronograma actual presenta las siguientes facilidades para el cobro de rezagados:

  • Fecha límite: El periodo extraordinario de pago se extiende oficialmente hasta el próximo 19 de junio.
  • Sin restricciones: No existe obligación de esperar un turno por fecha de nacimiento o terminación de carnet para el retiro.
  • Monto acumulado: Aquellos con pagos pendientes pueden recibir hasta Bs. 450 en una sola transacción bancaria.

Avance en el cumplimiento de pagos a nivel nacional

De acuerdo con el reporte del "Contador de Pagos" al 11 de mayo de 2026, el programa registra un avance de ejecución del 91,5%. Con más de 2.033.891 cobros efectivos, el sistema continúa procesando las habilitaciones de manera dinámica mediante cruces de datos oficiales.

La Gestora Pública reafirma su compromiso de llegar a más hogares bolivianos de manera rápida y segura. Se recomienda a la ciudadanía utilizar la línea gratuita 800101070 ante cualquier duda específica sobre el proceso de validación o el estado de su pago.

Imagen: Facebook Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo

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