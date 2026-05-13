Bono PEPE alcanza los 2 millones de beneficiarios: Este es el QR para verificar si ya estás habilitado

El Bono PEPE ha alcanzado la cifra de 2 millones de beneficiarios en todo el territorio nacional, consolidándose como un refuerzo fundamental para la economía familiar. Para facilitar el acceso a la información, la Gestora Pública ha habilitado mecanismos digitales para que cada ciudadano verifique aquí si es uno de ellos o si ya se encuentra habilitado para el cobro.

A través de canales oficiales, se insta a la población a realizar la consulta previa antes de acudir a las entidades financieras para asegurar una atención eficiente. Según la Gestora, esta etapa del programa prioriza la transparencia y la rapidez en la validación de los datos para todos los sectores alcanzados.

Cómo verificar su habilitación mediante el código QR

Según el QR que la Gestora ha puesto a disposición mediante sus redes sociales, los ciudadanos pueden escanearlo para ingresar directamente al sistema de verificación. Este proceso automatizado permite conocer el estado del beneficio en segundos, evitando traslados innecesarios a oficinas físicas. Para completar la consulta de manera exitosa, el sistema solicita únicamente dos datos básicos de seguridad: su cédula de identidad y fecha de nacimiento.

Imagen: Facebook Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo

Ampliación de beneficiarios y plazos vigentes

Es importante recordar que el universo de beneficiarios se ha ampliado para incluir a padres, madres o tutores registrados en el RUDE para el Bono Juancito Pinto 2025. Asimismo, familiares directos como abuelos, tíos o hermanos que hayan realizado el cobro escolar previo ahora forman parte de los habilitados.

El cronograma actual presenta las siguientes facilidades para el cobro de rezagados:

Fecha límite: El periodo extraordinario de pago se extiende oficialmente hasta el próximo 19 de junio.

El periodo extraordinario de pago se extiende oficialmente hasta el próximo 19 de junio. Sin restricciones: No existe obligación de esperar un turno por fecha de nacimiento o terminación de carnet para el retiro.

No existe obligación de esperar un turno por fecha de nacimiento o terminación de carnet para el retiro. Monto acumulado: Aquellos con pagos pendientes pueden recibir hasta Bs. 450 en una sola transacción bancaria.

Avance en el cumplimiento de pagos a nivel nacional

De acuerdo con el reporte del "Contador de Pagos" al 11 de mayo de 2026, el programa registra un avance de ejecución del 91,5%. Con más de 2.033.891 cobros efectivos, el sistema continúa procesando las habilitaciones de manera dinámica mediante cruces de datos oficiales.

La Gestora Pública reafirma su compromiso de llegar a más hogares bolivianos de manera rápida y segura. Se recomienda a la ciudadanía utilizar la línea gratuita 800101070 ante cualquier duda específica sobre el proceso de validación o el estado de su pago.

Imagen: Facebook Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo

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