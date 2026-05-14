Suspenden viajes a La Paz desde la Bimodal para evitar incidentes y retrasos

La Terminal Bimodal de Santa Cruz ha determinado la suspensión temporal de las salidas hacia La Paz debido a la persistencia de bloqueos que ponen en riesgo la integridad de los viajeros.

El coronel Marco Hurtado, director de Tránsito Bimodal, enfatizó la necesidad de esta medida: “Queremos evitar que el usuario que paga por un servicio no llegue en el horario o termine lesionado, por tal motivo, los pasajes a La Paz están restringidos por el momento”.

A diferencia de la ruta hacia la sede de Gobierno, el panorama para el resto del departamento y las provincias cruceñas se mantiene favorable para el transporte de pasajeros. Según informó la autoridad policial, en Santa Cruz las vías están expeditas, asegurando que “los usuarios y operadores pueden trasladarse sin ningún tipo de problema hasta el momento”.

Conexiones interdepartamentales habilitadas

La transitabilidad hacia otros destinos clave como Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí no presenta interrupciones, permitiendo el flujo normal de buses por las carreteras nueva y antigua. Hurtado detalló que no se registran puntos de conflicto en estos trayectos ni en la carretera al sur, por lo que las operaciones comerciales continúan sin variaciones en dichos sectores.

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