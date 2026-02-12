El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) desembolsó Bs 118 millones durante 2025 para cubrir la atención médica de 27.804 personas que resultaron heridas en 22.755 siniestros a nivel nacional, informó el gerente nacional de Siniestros y Prevención de Univida, Mael Burgoa.

“Hemos registrado, en nuestras atenciones en el año 2025, a 27.804 accidentados que han derivado de 22.755 siniestros; en un siniestro puede haber varios accidentados, por eso el número es mayor. Por ellos ya se ha pagado más de 118 millones de bolivianos”, detalló.

La cifra supera la registrada en 2024, cuando se atendió a 26.000 personas accidentadas, lo que refleja un incremento tanto en la cantidad de hechos de tránsito como en los beneficiarios del seguro.

Para la gestión 2026, Univida reportó la venta de 1.760.000 pólizas, alcanzando alrededor del 80% de la meta proyectada. El seguro puede adquirirse también de manera virtual.

Burgoa precisó que solo en enero de este año se registraron 1.858 siniestros, que dejaron 2.331 personas accidentadas, cuyos gastos ya comenzaron a ser cubiertos por el seguro.

En el marco de las celebraciones de Carnaval, la Policía Boliviana y funcionarios de Univida intensificaron los controles para verificar que los motorizados cuenten con el SOAT vigente.

