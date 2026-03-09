TEMAS DE HOY:
Cochabamba: renovaron semáforos en Av. Libertador, pero conductores aún hacen giros prohibidos

La Alcaldía renovó la semaforización en la intersección de las avenidas Libertador y Juan de la Rosa para ordenar el tránsito y mejorar la seguridad.

Cristina Cotari

09/03/2026 10:08

Persisten giros prohibidos en la Av. Libertador en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Pese a la renovación del sistema de semáforos en la intersección de la Avenida Libertador y la Avenida Juan de la Rosa, en la ciudad de Cochabamba, algunos conductores continúan realizando maniobras prohibidas que ponen en riesgo la seguridad vial.

La Alcaldía ejecutó el fin de semana el mejoramiento del sistema de semaforización en este sector con el objetivo de ordenar el tránsito y proteger a los peatones, debido al alto flujo vehicular que se registra en la zona.

 

El jefe de Semaforización y Señalización, Jorge Miranda, explicó que el nuevo sistema forma parte de un plan municipal para renovar la señalización en varias vías estructurantes de la ciudad.

Sin embargo, en un recorrido realizado por la Red Uno se advirtió que, pese a la señalización y las nuevas medidas implementadas, algunos conductores continúan realizando giros prohibidos en el lugar.

En la zona se observó que algunos vehículos que llegan desde el centro y se dirigen hacia la zona norte continúan  girando a la izquierda, lo cual no está permitido tomando en cuenta la renovación del sistema de semáforos.

El Municipio espera que con el nuevo sistema de semáforos se logre mejorar la circulación y reducir los riesgos para peatones y conductores que transitan por esta importante intersección de la ciudad.

