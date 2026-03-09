Cochabamba: renovaron semáforos en Av. Libertador, pero conductores aún hacen giros prohibidos

La Alcaldía renovó la semaforización en la intersección de las avenidas Libertador y Juan de la Rosa para ordenar el tránsito y mejorar la seguridad.
Pese a la renovación del sistema de semáforos en la intersección de la Avenida Libertador y la Avenida Juan de la Rosa, en la ciudad de Cochabamba, algunos conductores continúan realizando maniobras prohibidas que ponen en riesgo la seguridad vial.
El jefe de Semaforización y Señalización, Jorge Miranda, explicó que el nuevo sistema forma parte de un plan municipal para renovar la señalización en varias vías estructurantes de la ciudad.
En la zona se observó que algunos vehículos que llegan desde el centro y se dirigen hacia la zona norte continúan girando a la izquierda, lo cual no está permitido tomando en cuenta la renovación del sistema de semáforos.
El Municipio espera que con el nuevo sistema de semáforos se logre mejorar la circulación y reducir los riesgos para peatones y conductores que transitan por esta importante intersección de la ciudad.
