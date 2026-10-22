¡Bombazo mundial! ¿Filtraron al ganador del Balón de Oro 2026?

La incertidumbre crece a pocos días de la entrega del Balón de Oro 2026. Mientras los aficionados debaten quién merece quedarse con el premio, una versión difundida por distintos medios europeos apunta a que Harry Kane ya habría sido notificado de que será el ganador de esta edición.

De acuerdo con esas informaciones, el delantero inglés incluso tendría programada una sesión fotográfica para esta semana, un detalle que alimentó las especulaciones. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial que permita dar por hecho que el atacante del Bayern Múnich levantará el trofeo.

La posibilidad de que el premio se conozca antes de la ceremonia recuerda lo sucedido en 2024, cuando Vinicius Junior era uno de los principales candidatos y tenía previsto viajar a París. Finalmente, el brasileño no asistió a la gala después de que trascendiera que el español Rodri sería el elegido, algo que se confirmó durante la entrega.

Los números que respaldan a Kane

El rendimiento del inglés con el Bayern Múnich es uno de los argumentos que alimentan su candidatura. Según las estadísticas citadas en las informaciones difundidas, Kane acumuló 64 goles y ocho asistencias en 56 partidos, cifras que lo colocan entre los protagonistas de la temporada.

No obstante, la competencia también incluye nombres de peso como Lionel Messi, Lamine Yamal y Kylian Mbappé, quienes cuentan con argumentos deportivos para entrar en la discusión por el galardón.

La incógnita se resolverá el lunes 26 de octubre, fecha prevista para la ceremonia, cuando se anuncie oficialmente al ganador del Balón de Oro y se entreguen otros reconocimientos, entre ellos el Trofeo Kopa al mejor jugador joven, el Trofeo Yashin al mejor arquero y el Trofeo Gerd Müller al máximo goleador.

Hasta entonces, el nombre de Harry Kane se mantiene en el centro de las versiones, pero su supuesta victoria continúa sin confirmación oficial.