Claure quedó 'enamorado' del clásico cruceño

Bolivia

El presidente del Club Bolívar, Marcelo Claure, se mostró "enamorado" del clásico cruceño, que se vivió nuevamente este domingo, 4 de febrero.

Tras superar a Oriente Petrolero con un marcador de 2-1, Blooming fue el vencedor de la Copa Santa Cruz anoche. Fue en el estadio Ramón Aguilera Costas, donde las graderías estaban repletas de hinchas de estos clubes, brindando un marco distinto a este encuentro de preparación rumbo al inicio del torneo Apertura.

Este triunfo representa un 'envión anímico' para el cuadro celeste de cara al campeonato que iniciará en dos semanas. Mientras, en el lado verdolaga este resultado viene con una llamada de atención por la producción, reporta APG.

Así, un post de X (antes Twitter) reflejó que el clásico amistoso reunió a más de 35 mil personas en el "Tahuichi" mostrando "la pasión del hincha cruceño".

Esta publicación fue reposteada por Claure con la descripción: "Envidia de la buena!" y emojis de aplausos.

Según los comentarios, la afirmación del empresario se relaciona con la propuesta que hizo de jugar un clásico paceño benéfico con The Strongest, pero que fue rechazado por la dirigencia de este club.

"Rechazamos la posibilidad de realizar el partido de referencia, por encontrarse el primer plantel cumpliendo a cabalidad con la planificación de pretemporada, existiendo compromisos deportivos de nuestro plantel contra otros equipos, los que merecen nuestro respeto y consideración, ya que no podríamos cancelar estos partidos intempestivamente (...) No queremos ser parte de una parodia, camuflada bajo el rótulo de beneficencia, con el único objetivo de satisfacer el ego y la soberbia de vuestro máximo dirigente”, respondió el Tigre.

El post del empresario generó diversos comentarios y cuando un usuario mencionó los clásicos de décadas pasadas, Claure respondió: "Para eso se necesita un equipo que quiera jugar y que no se arrugue. Es básico y que no ponga excusas que no le gustó la manera que le pidieron".