El mundo del fisicoculturismo brasileño está de luto por la muerte de Itemberg Nunes, atleta profesional que falleció a los 31 años. La noticia fue comunicada por su patrocinador, Overcoming Suplementos, que expresó sus condolencias y recordó la trayectoria deportiva del competidor.

Nacido en São Luís, capital del estado de Maranhão, Nunes construyó su carrera en la división Men’s Physique. En noviembre de 2021 consiguió su tarjeta profesional de la IFBB Pro League, un logro que le abrió las puertas para competir en el circuito profesional.

Su camino en el culturismo comenzó a destacar en las competencias amateur. En 2019 obtuvo el primer lugar de la Clase B de Men’s Physique Novice y el segundo puesto en la Clase D del Arnold Amateur South America. Ese mismo año también consiguió un trofeo en la categoría de principiantes del Arnold Brasil.

Tras alcanzar el profesionalismo, participó en al menos cuatro torneos en su país. Entre sus resultados figuran el puesto 12 en el Musclecontest Brazil Pro 2021, el décimo lugar en el Musclecontest International Bahia Pro 2023, la posición 14 en el Musclecontest Brazil Pro 2023 y el décimo puesto en el Musclecontest Rio Pro 2024, su última competencia registrada.

En su despedida, Overcoming Suplementos destacó la disciplina y el compromiso que marcaron su carrera, además del vínculo que mantuvo con el deportista durante varios años. La empresa señaló que su relación fue más allá de un patrocinio y envió un mensaje de apoyo a sus familiares, amigos y allegados.

Itemberg Nunes, fisiculturista fallecido. Foto: redes sociales.

La causa de su muerte no fue confirmada

Aunque distintos medios brasileños informaron que Nunes padecía cáncer y que habría fallecido por complicaciones relacionadas con esa enfermedad, no existe una confirmación pública de su familia ni de la empresa que lo patrocinaba. Por lo tanto, la causa oficial de su fallecimiento continúa sin ser comunicada.

Fuera de las competencias, el atleta también había conseguido reunir una comunidad de más de 46.000 seguidores en Instagram, donde compartía contenidos sobre sus entrenamientos, preparación física y estilo de vida ligado al fitness.

“Descansa en paz, Itemberg Nunes. Siempre serás parte de nuestra historia. ¡Tu trayectoria jamás será olvidada!”, fue el mensaje con el que su patrocinador se despidió del culturista.