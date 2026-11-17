El boxeo irlandés está de luto. Lee Reeves falleció este martes por la madrugada, luego de permanecer tres meses en coma a causa de las graves lesiones que sufrió durante un combate disputado en agosto en Dublín.

El púgil, nacido en Limerick y de 31 años, se enfrentó a Gary Cully en el 3Arena, en una pelea en la que se disputaba el título celta vacante de la Junta de Boxeo de Irlanda. Durante el décimo asalto, Reeves fue noqueado en dos ocasiones y tuvo que ser retirado del cuadrilátero en camilla.

Tras el incidente, fue trasladado de urgencia a un hospital, donde ingresó en estado crítico, aunque estable. Posteriormente, fue intervenido quirúrgicamente y permaneció en coma inducido. Pese a la atención médica recibida, no logró recuperarse de las lesiones y falleció durante la madrugada de este martes.

La noticia generó muestras de pesar en el entorno del boxeo. Gary Cully, su rival en aquel combate, le dedicó un mensaje de despedida en redes sociales: “Compartimos el ring en agosto, pero nos conocemos desde mucho antes. ¡Qué persona y qué caballero! Siempre hubo mucho cariño entre nosotros, campeón. No puedo creer que esté escribiendo esto. Descansa en paz, hermano".

Reeves desarrollaba su carrera profesional desde 2018 y registraba un récord de 16 victorias y dos derrotas. Fuera del deporte, también se desempeñaba como embajador de un grupo de prevención del suicidio del Tratado de Limerick y promovía la importancia de la salud mental.